Il procuratore. Gratteri con gli studenti

Il Rotary di Cento in collaborazione con l’amministrazione comunale e il presidio di Libera del Centopievese ha organizzato nei giorni scorsi un importante evento ospitando il professor Antonio Nicaso (saggista e docente universitario) e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Al mattino, presso il palazzetto dello Sport, gli illustri relatori hanno incontrato 950 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. Si è parlato di come dare il proprio contributo per eliminare le mafie attraverso la non partecipazione all’acquisto di droghe e in particolare, per quanto riguarda i ragazzi, si è parlato delle droghe leggere. Nel pomeriggio, grazie all’ospitalità della Fondazione Caricento e del Tecnopolo di Unife, si è svolto un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il più recente libro dei due relatori, "Una cosa sola".