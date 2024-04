"Il programma? Fatto con la gente. Vogliamo rilanciare le frazioni"

Dopo ‘Rinascita’, ieri mattina a Copparo è stata presentata la seconda lista a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Bassi: quella del Partito Democratico. Una lista che, come spiegato dall’aspirante primo cittadino, è stata costruita a seguito di un lavoro sui contenuti e sul confronto ed è formata da persone "che daranno vita e forza al Pd di Copparo". Bassi ha riservato un pensiero ad Angelo Zappaterra, improvvisamente mancato nei giorni scorsi, " e lasciato spazio ad alcuni dei candidati consiglieri che hanno illustrato alcuni dei punti cardine del programma. Chiara Benvenuti ha concentrato il proprio intervento sul tema della sanità: "Un contesto in cui gli amministratori locali debbono farsi portavoce delle esigenze del territorio nelle sedi preposte, come la Conferenza territoriale socio-sanitaria, e debbono collaborare tra loro ed essere trasparenti verso i cittadini". Per una scuola che "deve essere rimessa al centro della comunità", si è espressa Angela Cenacchi, evidenziando l’importanza di investire risorse su questo fronte e anche su servizi quali asili nido e scuole d’Infanzia "per far sì che siano accessibili a tutti". Poi, Antonio Giannini, ex sindaco di Ro dal 2014 al 2019 (prima della fusione con Berra, che ha portato alla nascita del Comune di Riva del Po), e ora candidato consigliere nella lista Pd a Copparo, che ha posto al centro del proprio intervento la necessità di valorizzare l’Unione ‘Terre e Fiumi’, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti stessi dell’ente. Nel proprio intervento introduttivo, Enrico Bassi ha evidenziato come, tra i punti del programma, grande attenzione sarà riservata alle frazioni, "nelle quali saremo presenti. Quello che stiamo organizzando è un programma che non avrebbe senso, se non vissuto in mezzo alle persone". Ecco i componenti della lista del Partito Democratico: Chiara Benvenuti, Denis Guerrini, Angela Cenacchi, Antonio Giannini, Patrizia Lucchini, Clara Tumiati, Anna Celati, Massimo Simioli, Desy Bolognesi, Liviana Goberti, Maria Elena Mazzanti, Antonio Fioravanti, Maria Cristina Franesi detta Elvira, Massimo Bonamici, Patrizia Crosara. A giorni è attesa anche la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle, sempre a sostegno a Enrico Bassi.

Valerio Franzoni