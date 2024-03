Il vicesindaco Lodi assolto dalle accuse

Assolto da ogni accusa in fase predibattimentale il vicesindaco Nicola Lodi, querelato nel 2019 dal direttore di una testata giornalistica. Il capo d’accusa nei confronti di Lodi era diffamazione aggravata per i fatti risalenti al 5 maggio 2019. "Durante la campagna elettorale di cinque anni fa, il giornalista aveva reso nota la sua volontà di pubblicare il certificato penale di Lodi, nel quale, come è noto a tutti, si trovano alcuni modesti precedenti – spiegano in una nota dallo staff del vicesindaco – molto risalenti nel tempo, espressione di un passato remoto. Lodi reagì con lungo post in cui accusava alcuni giornalisti - senza mai nominare chi - di essere poco professionali e al servizio di chi, a giorni, avrebbe perso il potere. Uno di loro presentò querela. Ieri quella denuncia è arrivata all’udienza predibattimentale, in cui il giornalista si è costituito parte civile. Il giudice ha fatto cadere le accuse, ritenendo che la parte civile non fosse individuabile".