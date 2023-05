"Il web? Come la cocaina" Gli atti della commissione

"Per la prima volta nella storia dell’umanità, le nuove generazioni mostrano un quoziente di intelligenza inferiore a quello delle generazioni che le hanno precedute". Il dato, drammatico, è contenuto nel libro ’CocaWeb. Una generazione da salvare, (Minerva edizioni), scritto da Andrea Cangini, giornalista, ex senatore, attuale segretario generale della Fondazione Einaudi, che verrà presentato domani, alle 18, nella sala Arengo del Municipio.

Organizzato dall’associazione ’Ferrara Cambia’, l’incontro avrà come protagonista lo stesso autore, intervistato da Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara del Carlino (ad introdurre i lavori Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia). Il libro contiene gli atti della VII Commissione Istruzione del Senato con testi di psicologi, neurologi, psicoterapeuti, pedagogisti, sociologi, grafologi, linguisti ed esponenti delle forze dell’ordine come Manfred Spitzer, Lamberto Maffei, Alessandra Venturelli, Raffaele Mantegazza, Mariangela Treglia, Pier Cesare Rivoltella, Andrea Marino, Angela Biscaldi, Paolo Moderato, Annunziata Ciardi. "Calano le facoltà mentali dei più giovani – continua Cangini nel libro – , aumenta il loro disagio psicologico. Ansia, stress, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo, aggressività... I dati fanno paura e sono in crescita costante. È l’effetto di una vita trascorsa usando social, video, chat e videogiochi. Un uso che, stimolando il cervello a rilasciare il neurotrasmettitore della sensazione del piacere, non può che degenerare in abuso. Il Web come la cocaina, appunto. Non lo dicono le vecchie zie, lo dicono gli esperti ascoltati dalla commissione Istruzione del Senato". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.