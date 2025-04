Imbrattano con scritte e graffiti il campo da tennis

Vandali in azione negli impianti sportivi. Probabilmente a notte fonda hanno imbrattato con scritte e graffiti le pareti. I teppistelli non hanno lasciato per fortuna danni strutturali. Il comune presumibilmente sarà costretto a effettuare un intervento di pulizia, che comunque ricadrà sulle casse dell’amministrazione e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Il tutto per colpa di un atto di inciviltà. L’amministrazione ha immediatamente biasimato gli autori delle scritte e graffiti. Ecco la presa di posizione: "Il Comune di Terre del Reno – si legge nella nota dell’amministrazione condanna con fermezza l’atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi all’ingresso del campo da tennis di via Belvedere, a Mirabello". E ancora: "I danni – prosegue l’amministrazione com per fortuna limitati a graffiti e scritte su superfici, non hanno comportato conseguenze strutturali, ma rappresentano comunque un gesto di inciviltà che offende l’intera comunità. Con tutta probabilità si tratta di un’azione compiuta da qualche persona a cui evidentemente manca il senso civico e il rispetto per i beni comuni. Simili episodi sono inaccettabili e contrari ai valori di rispetto e convivenza che ogni cittadino dovrebbe condividere". L’amministrazione pensa di sistemare tutto: "Il Comune sta valutando gli interventi di ripristino necessari per restituire decoro all’area e invita tutti i cittadini a contribuire alla tutela dei beni pubblici, vigilando sul territorio e promuovendo comportamenti rispettosi del patrimonio comune".