In campagna da generazioni : "Al tramonto 4mila aziende". Ma c’è chi riesce a resistere ’Zanzi Vivai’ sale sul podio

Rischiano di tramontare storie che affondano le radici nel passato, tradizioni che uniscono economia e valori. In forte aumento le aziende agricole in provincia di Ferrara che non hanno più un successore, un erede, chi voglia rimboccarsi le maniche per andare avanti tra filari e trattori. Una staffetta che si interrompe, perché nessuno più vuole prendere il testimone. Sono 7mila le imprese del primario in provincia di Ferrara, 5mila quelle guidate da over 50. Di queste rischiano di chiudere i battenti l’80%, 4mila aziende agricole che stanno per alzare bandiera bianca. Un dato assai elevato, già a Bologna la percentuale di quelle che possono saltare scende al 70%. In Emilia-Romagna potrebbero chiudere 30mila imprese su 43mila gestite da over 50.

Ma c’è chi resiste, di generazione in generazione. Come la società agricola Vivai F.lli Zanzi di Gorgo che si aggiudica per la provincia di Ferrara il premio AgriManager 2024, riconoscimento assegnato all’impresa che ha saputo effettuare un passaggio generazionale con successo. La scelta al termine del progetto promosso dalla società di servizi Agri2000 Net in partnership con Emil Banca. Il progetto ha coinvolto 1.600 imprese delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Il premio è stato consegnato, ieri a Gorgo, al responsabile certificazioni di Vivai F.lli Zanzi, Riccardo Zanzi, dal direttore generale di Emil Banca, Matteo Passini, e dal responsabile di progetto AgriManager, Camillo Gardini. All’appuntamento con l’orgoglio dei campi anche il sindaco di Argelato, Claudia Muzic, la presidente della Cooperativa Agricola Sociale AgriconCura, Clara Berti, il presidente di Confagricoltura Ferrara, Francesco Manca, l’assessore del Comune di Ferrara, Andrea Maggi, e il presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Paolo Govoni. E’ nei numeri il successo di un’impresa. L’azienda produce ogni anno oltre 3 milioni di piante da frutto, 15 milioni di piantine di fragole. E’ attiva in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord Africa. Sono tre le generazioni impegnate attualmente in azienda con 9 familiari. Leader nel mondo, punta sul coinvolgimento di giovani nella governance. Dall’indagine di Agri2000 in Emilia, una delle zone a maggiore produzione agricola in Italia, emerge che il 75% degli imprenditori agricoli sopra i 50 anni non hanno ancora trovato un successore. Il 50% degli intervistati over 50 ha dichiarato che la propria azienda nel futuro sarà venduta, mentre per il 40% sarà affittata. L’83% delle aziende senza successore non sta al momento neanche tentando di individuarlo, al 62% non interessa individuarlo neanche in futuro. E’ la scarsa redditività dell’azienda che toglie la voglia di andare avanti, anche se molti degli interpellati (70%), sostengono che l’elemento ‘passione’ avvicina i giovani. "Per evitare di chiudere – dice il responsabile di progetto AgriManager Camillo Gardini – è cruciale passare dalla mentalità di produttori a quella di imprenditori".

Il direttore generale di Emil Banca Matteo Passini ha espresso "soddisfazione per un progetto come questo che aiuta a crescere l’imprenditorialità di chi gestisce le aziende del settore agroalimentare con innovazioni che vanno verso tecnologie 4.0 per ridurre i costi e aumentare la sostenibilità delle imprese". Al premio era associata la donazione di prodotti agroalimentari per un valore di mille euro alla cooperativa agricola sociale AgriconCura ente del terzo settore. Daniele Ravaglia, vice presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, ha commentato: "L’alleanza tra terra e sociale è un modo per vincere assieme quelle sfide che tiene insieme impresa agricola e bisogni del territorio".

Mario Bovenzi