In un anno scoperti 28 ‘furbetti’ del fisco

La caccia agli evasori fiscali è una delle attività principali in cui è impegnata la guardia di finanza. E anche sul territorio ferrarese, questo genere di investigazioni non manca di dare i propri frutti. Per avere una panoramica, basta analizzare i dati dei servizi svolti dalle fiamme gialle estensi. Le statistiche più recenti sono quelle riguardanti il 2023. L’anno scorso, gli uomini del comando di va Palestro hanno riscontrato base imponibile sottratta a tassazione per oltre trenta milioni di euro con imposta evasa pari a otto milioni. Per quanto riguarda l’Iva, l’evasione è risultata di altrettanti otto milioni. Spostandosi sul capitolo dei ‘furbetti’ del fisco, nel 2023 i finanzieri hanno scoperto 28 evasori totali, oltre a 22 lavoratori irregolari. Le denunce per reati tributari sono state in tutto 45.

Nel 2023 e nella prima metà del 2024, i finanzieri estensi hanno eseguito 302 interventi ispettivi e condotto 133 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a contrastare gli illeciti economici-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia locale. Le attività si sono concluse con la segnalazione all’autorità giudiziarie di 114 soggetti. Notevole anche l’impegno nell’ambito della tutela della spesa pubblica, che ha portato all’esecuzione di 284 interventi di natura amministrativa e di 83 deleghe d’indagine pervenute dalla magistratura ordinaria e contabile, che hanno riguardato il controllo di rilevanti flussi di spesa nei settori degli incentivi alle imprese e delle altre uscite nazionali e locali, degli appalti, e delle prestazioni sociali agevolate.