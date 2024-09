Incidente in via Tassoni. Perde il controllo e abbatte un segnale

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di ieri, in via Tassoni. Un automobilista ha perso il controllo della sua macchina ed è uscito di strada. Prima ha abbattuto un segnale stradale, poi ha terminato la propria corsa sull’aiuola che separa le due carreggiate. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. I primi si sono occupati dei rilievi e della messa in sicurezza della strada, mentre il personale dell’emergenza medica ha soccorso il malcapitato automobilista. Fortunatamente, nonostante il grosso spavento, non ha riportato gravi conseguenze. Al vaglio della polizia locale le cause all’origine dell’incidente.