Incontri al Punto nascita. Parto e assistenza ostetrica. Incontri per futuri genitori

Da domani fino a dicembre, riprenderanno gli incontri tra il personale del Punto nascita dell’ospedale di Cona e i futuri genitori. Gli appuntamenti – che si svolgeranno, dalle 14 alle 16, in modalità webinar collegandosi al link http://www.ospfe.it/partocona e in presenza nell’aula dipartimentale della clinica ostetrica – vedranno coinvolto un team multidisciplinare di professionisti dell’azienda ospedaliero-universitaria, formato da ginecologo, ostetrica, neonatologo ed anestesista. Obiettivo degli incontri è quello di fornire alle donne informazioni che possano meglio orientare la scelta del luogo in cui partorire: dalla presentazione della struttura, alla conoscenza sui percorsi di assistenza ostetrica e neonatale e sulle strategie proposte per il controllo del dolore in travaglio di parto.

Durante gli appuntamenti verrà dato ampio spazio alle riflessioni di gruppo e saranno, inoltre, fornite informazioni sulle offerte e sulle caratteristiche del Punto nascita di Cona, sia per quanto riguarda la gravidanza fisiologica che quella ad alto rischio. Ecco le date dei successivi incontri: 23 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 29 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 26 agosto, 30 settembre, 21 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre. Per raggiungere l’aula dipartimentale della clinica ostetrica, situata all’1C1 dell’ospedale Sant’Anna di Cona, bisogna arrivare agli ascensori panoramici posti a piano terra dell’ingresso 1, salire al primo piano e imboccare il corridoio del settore 1, subito a destra appena usciti. Una volta arrivati alla lettera C (contraddistinta del colore viola), entrare nel contocorridoio a sinistra e raggiungere la stanza n. 1.06.01. Il Punto nascita dell’ospedale di Cona afferisce all’unità operativa di ostetricia e ginecologia, diretta dal professor Pantaleo Greco, opera in maniera integrata con i servizi territoriali dell’azienda Usl e con l’unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale (diretta da Agostina Solinas), garantendo la continuità nell’assistenza alla gravidanza e al parto. Primo appuntamento dunque domani con il nuovo ciclo di incontri dedicato a chi è in attesa di diventare genitore.