Inferno in viale Alfonso. Un’auto prende fuoco e ne brucia altre due. Paura e traffico in tilt

Una palla di fuoco in viale Alfonso I d’Este. È la scena che, nel pomeriggio di ieri, si sono trovati davanti agli occhi i tanti ferraresi che, a piedi o in macchina, transitavano per quella parte di città. Il bilancio dell’incendio è stato di tre macchine incenerite. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’accaduto ha però avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, andata in tilt nella fase più delicata dei soccorsi che hanno reso necessaria la chiusura della strada, piuttosto trafficata visto anche l’orario.

Ma riavvolgiamo il nastro fino al pomeriggio di ieri. Sono le 16.50. Da un’Alfa Romeo Mito che percorre viale Alfonso I d’Este inizia a salire del fumo. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, ha la prontezza di fermarsi a bordo strada e uscire dal mezzo. Questione di istanti. Il fumo si trasforma rapidamente in fiamme che avvolgono la macchina. La violenza del rogo arriva rapidamente a lambire altre due vetture parcheggiate sul ciglio della carreggiata (una Mercedes e una Fiat Panda), le quali prendono a loro volta fuoco in un unico maxi incendio. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto arrivano i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale. Nel giro di pochi minuti, i pompieri domano le fiamme mettendo in sicurezza i mezzi ormai ridotti a carcasse annerite. Avuta la meglio sul fuoco, inizia la fase di ricostruzione dell’accaduto, un compito affidato agli uomini dell’Arma. Nel frattempo, la strada viene chiusa con non poche conseguenze sulla viabilità della zona. Lo stop temporaneo alla circolazione manda infatti in tilt il traffico, provocando code e rallentamenti. la circolazione rimane congestionata fino al tardo pomeriggio, quando finalmente è stato possibile rimuovere i mezzi bruciati e riaprire la strada. Fortunatamente, come anticipato, il tutto si è risolto senza conseguenze per le persone coinvolte, nessuna delle quali è rimasta ferita o intossicata.

Federico Malavasi