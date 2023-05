Intraprendenti, premiata la scuola ’ Il Guercino’

Due classi della scuola media Il Guercino di Cento (seconda B e seconda C) si sono aggiudicate a pari merito il primo premio del Concorso Intraprendenti, bandito per la prima volta quest’anno dalla Cna di Ferrara. Gli studenti hanno visitato in novembre Schiavina Group, azienda di Sant’Agostino che si occupa di allestimenti fieristici. Da quella visita ciascuna classe ha tratto un video, girato con tecniche giornalistiche, cura dei contenuti e una buona dose di ironia, in cui ha dato una personale lettura dell’azienda visitata.

"E’ stata un’ottima occasione per far conoscere ai nostri ragazzi il territorio in cui vivono e le aziende che lo popolano", ha detto la dirigente scolastico della Scuola media il Guercino, che ha ritirato il premio insieme ai docenti Marco Margutti, referente per l’orientamento, e Mariangela Villalunga, coordinatrice del progetto Intraprendenti. I giovanissimi autori dei video hanno assistito alla mattinata e alla premiazione da Cento, tramite collegamento online.

Secondo premio all’Istituto tecnico Bachelet di Ferrara: la quarta D dell’istituto, seguita dalla docente Anna Caleffi ha realizzato un video dedicato a Frasma, azienda ferrarese che produce radiatori, visitata nel marzo scorso. Al terzo posto si è piazzata la quinta G dell’ISS F.lli Taddia di Cento, che ha realizzato un video dedicato alle iniziative di Cna Impresa Donna: la classe era coordinata dal docente Alessandro Ranieri.

La manifestazione è stata organizzata e coordinata da Silvia Merli, responsabile per Cna Ferrara dei rapporti con le scuole. Presente alla cerimonia la vice Presidente di Cna Ferrara Jessica Morelli, che ha sottolineato la convinzione con cui Cna, da sempre, organizza iniziative rivolte ai giovani per seminare cultura imprenditoriale: "Non è stato facile, tra i tanti video realizzati, scegliere un vincitore – ha detto – Tutti vi siete messi in gioco, e di questo vi ringraziamo". "Quando deciderete di mettere su un’impresa, ricordatevi di noi. Cna può darvi una mano importante in questa direzione", ha detto Bruno Faccini, Presidente dei giovani imprenditori di Cna. "Per dimostrarlo, lanceremo un nuovo sito web, intitolato ‘Scintille’ che ha questo obiettivo: avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e aiutare chi lo desidera a crearne una". Soddisfatto anche il vicario dell’Ufficio scolastico provinciale Lorenzo Ceroni: "Da ammirare l’impegno profuso per far incontrare gli studenti con il mondo imprenditoriale".