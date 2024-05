"Io, ingegnere ’chimico’, pronto per la città"

Tra i vari candidati della lista civica La Comune, c’è Enrico Beccarini, ingegnere meccanico prestato alla chimica.

Perché si candida a sostegno di Anna Zonari sindaca?

"Da tecnico, ho sentito troppo spesso sostenere tesi non dettate dalla ragione, ma dalla propaganda. Nelle ultime elezioni politiche non sono andato a votare, non mi sentivo rappresentato dai partiti. Ne ’La Comune’, ho trovato persone competenti, sono convinto di poter dare una mano sulla materia chimica. A Ferrara questo è un campo fondamental".

Cosa potrebbe fare un’amministrazione comunale per rilanciare il polo chimico?

"Oltre ai progetti di efficientamento, serve una maggiore attenzione e un maggior dialogo con le aziende presenti al suo interno. Ci sono tre step da fare: rendere sostenibile quello che è già presente; produrre materiali più leggeri per favorire il riciclo, evitando materiali compositi; sviluppare tecnologie sostenibili per ridurre gli scarti di produzione e per creare una vera e propria circolarità del sistema economico".

Come vi ponete verso il riciclo chimico della plastica?

"Sarà la nuova frontiera in questo campo. La filiera del prodotto riciclato funziona, ma deve essere creata localmente. Qua a Ferrara c’è il progetto MoReTec per il riciclo chimico delle plastiche, in particolare delle poliolefine, ma che si andrà a realizzare soprattutto in Germania e ciò ci toglie una grossa opportunità di avere degli investimenti rilevanti. Bisogna creare i presupposti che far sì che le aziende si insedino all’interno del polo chimico, aprendo un dialogo costruttivo con loro, magari avendo la zona logistica semplificata".

L’inquinamento da plastica da cosa è generato?

"Dalla cattiva gestione che ne facciamo di essa. Anche altri materiali sono ugualmente inquinanti, ma il materiale plastico è più economico ed efficace. Bisogna migliorare la gestione di questo materiale, come di tutte le materie prime di cui facciamo giornalmente uso".