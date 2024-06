Kastamonu investe e si allarga. Bonaccini: "Questa regione attrae"

Alla presenza del presidente dimissionario della nostra Regione, Stefano Bonaccini, di quello della provincia e di tanti sindaci del territorio é stato inaugurato ieri mattina a Codigoro un nuovo fabbricato all’avanguardia e la terza pressa di produzione nello stabilimento della Kastamonu. Si tratta di un investimento totale di circa 30 milioni di euro, che vedrà a pieno regime circa 25 nuove assunzioni che porteranno l’organico aziendale a 315 unità, di cui il 16% quota rosa. I lavori cominciati nel marzo dello scorso anno sono finiti tre mesi fa con una superficie coperta di 20.000 metri cubi, 40.000 di calcestruzzo ed altrettanti di movimenti di terra e 8.000 metri cubi di ferro per armatura. Dopo la visita alla moderna nuova pressa di nobilitazione, che potenzierà la produzione di Kastamonu con ulteriori articoli ad alto valore aggiunto, si sono susseguiti i vari interventi cominciando dal ’padrone di casa’, il direttore generale Esat Ozoguz. "Questo investimento ci rende fiduciosi di poter raggiungere un numero più elevato di clienti – ha detto –, di esportare volumi superiori e di sfruttare di più il nostro Design Center di Pesaro. Kastamonu Italia è uno dei 5 produttori di pannelli presenti nel mercato italiano e siamo l’unica multinazionale di questo settore. L’Italia è uno dei protagonisti più importanti di questo mercato e secondo la nostra esperienza quello italiano è il migliore in questo campo, capace di indirizzare anche a livello mondiale tramite i suoi marchi. Il nostro lavoro consiste nel fornire a mobilifici di fama mondiale, prodotti di buona qualità quanto a colore, design e stile".

Bonaccini ha sottolineato l’investimento molto importante per il territorio, che garantirà aumento della produzione e nuovi posti di lavoro "con un ulteriore valore aggiunto rappresentato dal prezioso incremento del tasso di occupazione femminile di questa azienda. Ennesima conferma di quanto l’Emilia-Romagna in questi 10 anni sia diventata molto attrattiva per gli investimenti stranieri, caratteristica che prima non aveva".

Molto soddisfatto anche il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, che nel ripercorrere la riqualificazione del sito compiuta da Kastamonu Italia, ha ricordato come "sia riuscita a consentire ad un’area altrimenti destinata al degrado e all’abbandono, di tornare ad essere produttiva, competitiva sui mercati nazionali ed internazionali, inclusiva. Con un’attenzione particolare al lavoro femminile e a quello giovanile, allacciando proficue sinergie con le scuole e con il territorio".

cla. casta.