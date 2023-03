La festa della zucca ottiene la certificazione di ’Sagra di qualità’

Terre del Reno si è impreziosito ieri di un’altra sagra che ha avuto un importante riconoscimento, dopo quello per la cotoletta di Mirabello. "Siamo andati in Senato, per la cerimonia condotta da Adriana Volpe per UNPLI - hanno detto ieri i rappresentanti guidati da Vittorina Lodi e dal sindaco Roberto Lodi - ci è stato dato il riconoscimento di "Sagra di qualità" per la nostra sagra della zucca e del suo cappellaccio IGP. Abbiamo protato la nostra bella rappresentanza istituzionale e alcuni dei nostri prodotti del territorio. Una grande emozione, che ci riempie di soddisfazione e orgoglio per il lavoro fatto negli anni a favore del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Grazie anche a tutti gli amici buongustai che hanno condiviso con noi lo spirito".