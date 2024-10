La notte di Halloween diventa un contest di zucche

Che paura! Portomaggiore arricchisce l’offerta e il divertimento in occasione della festa di Halloween, ma in modo originale. Dal 31 ottobre al 3 novembre ci sarà la prima edizione di "Portomaggiore Halloween Contest". Come funziona? Nei quattro giorni di gara si dovrà preparare la zucca più spaventosa, poi andrà decorata e fotografata: tutte le foto dei partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Portomaggiore Web, dove si potrà votare con un like la foto preferita. Le tre zucche più votate, riceveranno omaggi gentilmente offerti dal Bar Grillo, La Piazzetta e Ambra Grillanda Officina di bellezza. Sul Web si potrà votare con un like la foto preferita; la foto andrà inviata entro il 30 ottobre. Si vota da giovedì 31 ottobre fino alla mezzanotte di domenica 3 novembre. Il contest è aperto ai residenti, a tutte le associazioni e attività commerciali del comune di Portomaggiore (anche se il titolare risiede fuori). Nella foto dovrà comparire solo la zucca, niente persone o animali. La foto va inviata a info@portomaggioreweb.it; messenger Facebook o DM Instagram Portomaggiore Web. Artefice della simpatica iniziativa l’assessore agli Eventi, Gian Luca Roma: "Tutti i nostri contest sono pensati per giocare e divertirci assieme – spiega – Non sono concorsi, ma semplici giochi per condividere sorrisi e stare in compagnia. Insomma: niente competizione, ma solo tanto divertimento". Perché una zucca? Halloween o notte di Tutti i Santi, è una festa cristiana occidentale di origine celtica associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale, osservata in diversi Paesi (in particolare nel mondo anglofono) il 31 ottobre, vigilia della festa di Ognissanti. Le attività di Halloween includono dolcetto o scherzetto, partecipare a feste a tema in costume, accendere falò, fare giochi di divinazione e scherzi, visitare attrazioni infestate, raccontare storie spaventose, guardare pellicole dell’orrore e, appunto, intagliare zucche.

Franco Vanini