La posizione di Contarini fa discutere il centrodestra

Aveva condiviso e firmato un documento nel quale esprimeva una dura critica all’operato di Clara. La particolarità è che la condivisione non è stata con il gruppo "Insieme per Portomaggiore", con il quale si è presentato alle elezioni comunali, che rappresenta i partiti del centrodestra, ma la lista civica che guarda al centrodestra, anch’essa all’opposizione, i consiglieri comunali del Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna e Alex Baricordi.

Massimo Contarini, segretario portuense della Lega, ci tiene a precisare che "io rappresento la Lega e non entro in una lista civica per definizione. Né lascio la Lega per farlo. Al momento Lega e Centro Destra Civico, ogni tanto, collaborano insieme. Tutto qui".

In realtà non è tutto qui, in settimana ci sarà un incontro al vertice per esaminare la posizione del Carroccio, che secondo gli altri partiti di Insieme per Portomaggiore tiene il piede in due staffe. Nel frattempo il leader di Fratelli d’Italia e capogruppo di Insieme per Portomaggiore, Roberto Badolato, interviene per contrassegnare il perimetro del dibattito che si è acceso nel centrodestra: "Prendiamo atto che il segretario della Lega, Massimo Contarini (foto), collabora con la lista civica che si è presentata alle elezioni in contrapposizione con la nostra coalizione, favorendo la vittoria del centrosinistra e l’affermazione del sindaco Dario Bernardi – afferma Badolato – Non condividiamo questo modo di far politica, valuteremo come coordinamento politico quali posizione tenere in futuro".

Franco Vanini