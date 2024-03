La simulazione fa scuola. Schianto con un ferito, pompieri e 118 in azione. È un gioco di squadra

Incidenti stradali, 118 e vigili del fuoco fanno gioco di squadra. Al via la formazione con esercitazioni sul campo. Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Ferrara scendono in campo per le attività di soccorso in caso di incidente stradale.

È partito un corso di formazione congiunto rivolto al personale del Sistema Emergenza-Urgenza 118 dell’Azienda Usl di Ferrara e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara per affrontare le molteplici tematiche che li vedono chiamati in causa in maniera congiunta, a partire dagli incidenti stradali. La prima esercitazione ha simulato un incidente stradale che ha coinvolto due auto con a bordo tre persone, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo a seguito dello scontro. Medici, infermieri e autisti soccorritori del 118 e vigili del fuoco hanno operato congiuntamente per estrarre i feriti (era una simulazione) e affidarli ai soccorsi. Grazie alle esercitazioni sul campo, gli operatori sanitari e i vigili del fuoco possono testare le proprie capacità di intervento in maniera congiunta con l’intento di migliorare tutto il sistema di soccorso sanitario nella nostra provincia.

Le esercitazioni proseguiranno simulando scenari di incidenti stradali con il coinvolgimento di più persone e mezzi, per mettersi alla prova e mettere in campo interventi efficaci in caso di reale necessità. L’obiettivo è arrivare a formare 120-150 operatori del 118 e 40 vigili del fuoco, appartenenti sia al Corpo dei vigili del fuoco che ai Distaccamenti volontari. Maurizio Giacometti, direttore dell’Emergenza Territoriale 118 di Ferrara, dichiara: "Collaborazione resa possibile grazie alla disponibilità del comandante provinciale dei vigili del fuoco. In questa fase, il focus è sugli incidenti stradali ma non è escluso di prendere in considerazione la mobilizzazione di persone da abitazioni o altri luoghi in situazioni logistiche difficili e in cui il 118 non riesce a intervenire senza i vigili del fuoco". Antonio Del Gallo, comandante provinciale dei vigili del fuoco, afferma: "Proseguiamo con il personale del 118 un percorso di condivisione di obiettivi con lo scopo di migliorare la sinergia durante gli interventi di soccorso che ci vedono protagonisti, anche alla luce dell’imminente passaggio al numero unico di emergenza".