’La strana coppia’ al teatro Fluttuanti con Ingrassia e Guidi

Si alza il sipario questa sera alle 21 ad Argenta sulla stagione teatrale. Lo spettacolo inaugurale in scena al teatro dei Fluttuanti sarà "La strana coppia", la commedia interpretata da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, che racconta la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Un incontroscontro quotidiano che darà vita a continue ed esilaranti gag in questa riuscita pièce di Neil Simon, il più geniale e prolifico autore di teatro comico del secondo Novecento. Celebre la trasposizione cinematografica con Jack Lemmon e Walter Matthau. Durante tutto l’anno ventitré spettacoli si alterneranno tra concerti, prosa e comicità, proponendo un cartellone ricco di grandi nomi del panorama teatrale italiano: Gabriele Cirilli, Paolo Cevoli, Ambra Angiolini, Fabio Concato, Veronica Pivetti e tante altre proposte di livello nazionale pensate per soddisfare le aspettative di tutti gli spettatori.

f.v.