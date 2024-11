Laboratorio per i bambini

In occasione della mostra personale di Kina Bogdanova "TraME e il Mare", quest’oggi, l’artista proporrà un interessante e creativo laboratorio rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, dalle 16 alle 18. Il laboratorio è stato ideato dall’artista sarà realizzato in collaborazione con lo staff del Centro Culturale Mercato di Argenta, coinvolgerà attivamente i bambini ed i loro accompagnatori, in un’entusiasmante esperienza. È richiesta la presenza di un accompagnatore. L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito.