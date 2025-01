Ladri in via Vallelunga. Abitazioni nel mirino: "Stiamo degenerando"

Ancora ladri in azione nella zona di via Vallelunga. I residenti, ancora una volta costretti a fare i conti con i furti, parlano di una "situazione che sta degenerando". Gli ultimi episodi sono successi nel tardo pomeriggio di lunedì. I malviventi hanno colpito in via Don Dioli e provato un’intrusione in via Vallelunga. Sul posto, chiamati da alcuni cittadini, sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato, che è rimasto nella zona a presidiare fino alle 22 circa.

Tra le vittime c’è Luca Bergamini che racconta quanto accaduto. "Lunedì sera ero all’ospedale di Cento, perché mia nonna si è fratturata il femore – spiega –. I ladri sono entrati dal giardino sul retro tagliando la rete perimetrale, hanno scardinato uno scuro e sfondato un infisso per entrare. Fortunatamente, casa mia ha l’allarme e le telecamere. Erano in due, con le telecamere li ho visti dalle 19.13 alle 19.18".

Ma non è tutto. "Mi sono recato in questura per sporgere denuncia – prosegue –. Da un controllo che ho fatto, per il momento sembra mancare solo una scatola con all’interno della bigiotteria". A breve distanza da via Don Dioli, su via Vallelunga, a 50 metri dal capolinea della linea 11 dell’autobus altri raid. "I ladri hanno provato ad entrare a casa dei miei nonni – racconta una residente –. Sono visibili i segni di forzatura della finestra in camera da letto. Hanno danneggiato gli infissi dopo aver tolto la corrente ai lampioni vicini alla camera per poter operare al buio. Mia nonna, sentiti i rumori, ha acceso le luci in altre stanze e probabilmente sono scappati".

Sulla falsa riga anche la testimonianza di un’altra abitante. "Fortunatamente non sono stata vittima di furto, ma l’allarme perimetrale esterno della mia abitazione, mentre ero al lavoro, ha suonato tre volte – afferma –. Dalla centrale hanno controllato e non hanno notato nulla di strano". Un senso di maggiore attenzione e timore che, concretamente, ha portato ad adottare alcune soluzioni: "Ho deciso d’installare anche le videocamere collegate alla centrale, a protezione della mia abitazione – aggiunge –. Ultimamente la situazione sta degenerando".

Spostandosi in un’altra zona della città, i ladri hanno colpito anche nella sede dell’associazione di volontariato ‘Nati Prima’ di via Verga che aiuta le famiglie di neonati prematuri. I ladri hanno forzato la porta dell’ufficio e hanno rubato un computer e parte dei soldi raccolti durante gli eventi di Natale.