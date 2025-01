Lampronti, Secchieri presenta il suo libro in Ariostea oggi alle 17

Questo pomeriggio, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea, Laura Graziani Secchieri presenterà il suo nuovo libro ’Racconti di Casa Lampronti’. Nel proseguire le sue ricerche sulla storia della presenza ebraica in Italia Laura Graziani Secchieri ha iniziato ad indagare e studiare ambiti e particolari poco noti. Il lavoro che oggi presenta si riferisce all’illustre rabbino e medico Isacco Lampronti (1679 - 1756). Ne parleranno con l’autrice: rav Luciano Meir Caro e Cristiano Bendin. L’incontro, a cura di ’Casa Lampronti associazione culturale’ e ’Centro studi sognalibro’, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il volume si prefigge il duplice scopo di rendere omaggio al rabbino e medico e di ricostruire alcuni degli aspetti costruttivi dell’edificio dove egli ha risieduto ed è morto: la palazzina sita in via Vignatagliata 33.

Come medico fu apprezzato sia per la pratica eccelsa del suo mestiere, sia per l’umanità rivolte ai pazienti. La seconda parte del volume è dedicata all’edificio che è stato abitazione di Isacco Lampronti e della sua famiglia (allargata al fratello con moglie e figli). Laura Graziani Secchieri è laureata in architettura presso l’Università Iuav di Venezia. Membro ordinario dell’Accademia delle Scienze, e della deputazione provinciale ferrarese di ’Storia patria’, è stata nove anni archivista presso l’Archivio di Stato di Ferrara.

Per maggiori informazioni: http://archibiblio.comune.fe.it/