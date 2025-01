L’appello di Felloni: "Servono sostegni". Amelio: "I negozi, vita"

"Oggi ragionare in termini di saldi – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e vicepresidente regionale della stessa confederazione – significa ragionare in termini più generale di commercio di vicinato, di opportunità per apprezzare e conoscere da vicino le tante opportunità dei negozi e delle attività di prossimità presenti nel capoluogo ed in tutto il territorio provinciale. E’ davvero fondamentale supportare, con tutti gli strumenti economici, legislativi ed urbanistici, il commercio di vicinato perché è un elemento di accoglienza, identità delle nostre località. Il commercio è vita".

Giulio Felloni è presidente provinciale di Federazione Moda Ferrara, riveste anche il ruolo di presidente della Federazione moda Italia. Ieri mattina era nel suo negozio, sono ore cruciali. Vengono allestite le vetrine perché tutto sia pronto per l’ora ’x’, che scatterà sabato. "Stiamo uscendo da un periodo molto delicato per il commercio – sottolinea –, il volume d’affari del mese di dicembre è stato al di sotto di quello del 2023, novembre invece ha fatto registrare il segno più. Nei centri storici forte il rischio che le imprese chiudano, le attività piccole o comunque che non fanno parte di grandi catene commerciali fanno molta fatica a resistere". E lancia un appello: "Questi negozi che sono l’ossatura del commercio, delle comunità devono essere sostenuti, vanno aiutati".

Felloni poi si sofferma sul Black Friday. "Queste iniziative per il commercio sono disastrose", dice perentorio. Poche ore, poi partiranno i saldi invernali. "C’è chi chiede vengano anticipati, chi vuole vengano invece posticipiati. Resta il fatto che si tratta di uno strumento fondamentale per il commercio, grande il risalto mediatico che danno alle attività. Le truffe? Nei negozi di fiducia non ci sono truffe, non esistono. Vengono scritti i prezzi, quello iniziale, quello finale con lo sconto, la percentuale. E questo il consumatore può vederlo sull’abito che prima era esposto in vetrina con un costo ben chiaro, trasparente, ben indicato. I saldi saranno caratterizzati da alta qualità, da una vasta scelta di capi alla moda uniti ad una grande convenienza. Mi auguro che possano davvero valorizzare l’economia dei negozi di vicinato".