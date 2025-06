L’assessore Fabi: "La ricerca è la base dello sviluppo dei sistemi di cura"

"La ricerca è alla base dello sviluppo del nostro sistema di cura e una missione fondamentale delle aziende sanitarie. Riteniamo imprescindibile un rapporto stretto, profondo e organico con gli atenei per la riorganizzazione della governance del nostro sistema". A dirlo è l’assessore regionale Massimo Fabi, intervenuto all’inaugurazione del nuovo Centro. "Le nuove cliniche di Fase 1 – ha aggiunto – rappresentano un patrimonio inestimabile per la medicina personalizzata, in particolare nell’oncologia e nelle malattie che necessitano studi genetici approfonditi, così come nella medicina nucleare e di laboratorio. Vogliamo dedicare questi luoghi alla memoria di Silvia Foglino, una collega che ha fatto della medicina di genere e della promozione della ricerca un esempio, riconoscendo il suo contributo esemplare nello sviluppo di ciò che stiamo realizzando". "Questo è un momento – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti – che segna un ulteriore e significativo traguardo per il nostro territorio. Si tratta di un grande lavoro di squadra, sinergia e professionalità, elementi che, a mio avviso, conferiscono un valore immenso alla risposta che la nostra sanità offre ai cittadini".