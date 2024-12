L'Associazione Mikael dona la Costituzione Italiana agli studenti di Poggio Renatico

L'associazione Ricreativa Culturale Mikael di Poggio Renatico ha recentemente compiuto un importante gesto di solidarietà e sensibilizzazione culturale, regalando a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo G. Bentivoglio copie della Costituzione Italiana. L’iniziativa, volta a promuovere la conoscenza e il rispetto dei principi fondamentali della nostra Repubblica, è stata accompagnata dalla distribuzione della "Favola della Costituzione" di Pretto, insieme alla "Favola di Nasua – Il Procione Re del Bosco della Panfilia", testi che completano un percorso di riflessione sui valori civili.

Inoltre, è stato consegnato anche il libro "I Racconti del Vialino" di Pretto, che raccoglie storie e favole del territorio, destinato a stimolare l’avvio alla lettura tra i ragazzi. La dirigente Alessandra D’Urso, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, coinvolgerà i docenti nell’utilizzo di questi testi come strumenti educativi per i giovani studenti. Un gesto ancor più prezioso in quanto tutto il materiale è stato offerto gratuitamente.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica Alessandra D’Urso e di Rodolfo Sani per conto dell’Associazione Mikael. "Questo gesto si inserisce nel nostro impegno a favore della cultura e della cittadinanza attiva", ha dichiarato Marco Pietrucci, presidente dell’Associazione culturale Mikael. "Vogliamo stimolare nei giovani l’importanza di conoscere i fondamenti della nostra democrazia, in un momento storico in cui la consapevolezza civica è più che mai necessaria, stimolando la loro scrittura, usando la loro fantasia per le favole in divenire, che il Caffè Artistico Letterario Mikael racchiuderà in una prossima pubblicazione a ricordo dell’anno 2025".

Gesti che sottolineano l’impegno dell’associazione nel promuovere la cultura e la formazione dei giovani, in particolare in un contesto in cui la conoscenza delle radici democratiche del nostro Paese è più che mai fondamentale. L’iniziativa, dunque, non si limita a una mera distribuzione di libri, ma si inserisce in un progetto culturale più ampio che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di mantenere viva la memoria storica, di riflettere sui valori fondamentali della nostra società e di partecipare attivamente alla vita civica del Paese.