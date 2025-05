Lavori nella Rete: "Web, stop ai pirati"

Con l’obiettivo di mantenere sempre adeguato il livello di protezione dai potenziali attacchi informatici, il Comune di Ferrara procederà ad effettuare un’importante attività di sostituzione di alcuni apparati di rete.

Pertanto domani, a partire dalle 9 e per tutta la giornata si verificherà un’interruzione completa della connettività che riguarderà tutte le sedi e gli uffici comunali, interessando anche buona parte della telefonia fissa.

In caso di necessità per imprevisti tecnici, i lavori potrebbero protrarsi anche nella giornata di sabato 3 maggio.

Dato il forte impatto sull’operatività comunale, è stato scelto di effettuare i lavori nei giorni di chiusura degli uffici. Per i servizi che sono attivi anche nei giorni sopra indicati (ad es. Musei, Mostre, Biblioteche) si stanno approntando misure alternative per permettere la continuità delle attività, laddove possibile. Per l’occasione, la Polizia Locale attiverà il numero di cellulare

di emergenza

ð 3204326960.