Le maglie dei calciatori all’asta, squadre in campo con il cuore

Tutti in campo per la solidarietà a sostegno di quindici associazioni. Ieri, nella sede municipale, è stata presentata la 21ª edizione del ‘Trofeo della Solidarietà’, con partite di calcio maschile e femminile in programma da giovedì 23 a sabato 25 maggio al campo sportivo di Corlo.

All’incontro Matteo Fornasini, assessore al bilancio, insieme agli organizzatori dell’evento Davide Fratini, Antonio Labianco, Cavallini Arduino e Marco Fonsati. "Una manifestazione che è diventate un appuntamento fisso – spiega Fornasini – a cui l’amministrazione comunale non farà mancare il sostegno. Il mio grazie è rivolto, oltre che agli organizzatori che hanno raggiunto ventidue edizioni, a tutta la rete che c’è dietro al trofeo. Tutti per il nobile scopo che si prefigge, quello di sostenere il maggior numero possibile di associazioni di aiuto a persone e famiglie in difficoltà. Buon lavoro, quindi, e un augurio di successo per questa nuova edizione". L’appuntamento è stato possibile grazie al supporto di diversi sponsor, previsti come ospiti giocatori professionisti anche di serie A, istituzioni, le testate giornalistiche del territorio e personaggi dello spettacolo. La raccolta fondi permetterà di sostenere quindici associazioni di volontariato. L’appuntamento è per il 23, 24, 25 maggio nel campo sportivo di Corlo. Saranno come sempre presenti stand gastronomici, lotterie, maglie autografate di calciatori famosi all’asta benefica e tanto calcio, il tutto a scopo interamente benefico. "Nel nostro piccolo – affermano gli organizzatori – cerchiamo di fare il possibile per aiutare ogni anno il maggior numero di associazioni nella speranza di lasciare ai nostri figli un mondo più umano e ricco di speranza". Nella sua storia dell’evento, alla decima edizione ha ricevuto la medaglia di bronzo dal presidente della Repubblica, alla dodicesima il Premio Solidarietà dell’anno da parte del Coni di Ferrara e ad oggi gode di tutti i Patrocini delle Forze dell’prdine, del Comune, del Coni di Ferrara, della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ventidue anni fa gli organizzatori hanno dato vita a questo torneo tra squadre amatoriali e con i fondi raccolti si decise di aiutare un’associazione locale che assiste pazienti oncologici terminali.

Mario Tosatti