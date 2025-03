"Le trasferte, un bel problema"

"Alcuni sport hanno costi mensili elevati e non tutte le famiglie possono permetterseli – sottolinea Alessandro Di Luciano –. Oltre alla quota d’iscrizione, altre spese come i certificati medici incidono meno grazie alle convenzioni con società sportive. Le trasferte, invece, sono un problema per chi non è professionista, poiché i costi non sono rimborsati. Anche l’attrezzatura può diventare onerosa per alcune discipline. Un aspetto cruciale sarebbe il miglioramento delle infrastrutture, specialmente nelle scuole, dove molti ragazzi scoprono lo sport. Quando mi sono trasferito qui per studiare ho notato che a Ferrara gli impianti sono ben gestiti rispetto alla mia città".