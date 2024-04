’L’estro armonico’ di Vivaldi al Comunale

Stasera alle 20.30 al teatro Abbado’ torna nella stagione di Ferrara Musica uno dei più importanti ensemble di musica antica del panorama internazionale, Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini, per una serata interamente dedicata ad Antonio Vivaldi. A interpretare L’estro armonico, uno dei capolavori del compositore veneziano, saranno Stefano Barneschi, Boris Begelman, Elisa Citterio e Nicholas Robinson (violini), Ettore Belli & Teresa Ceccato (viole), Alessandro Palmeri (violoncello), Luca Cola (contrabbasso), Ugo Di Giovanni (tiorba) con lo stesso Rinaldo Alessandrini al clavicembalo. L’Estro Armonico op. 3 è la raccolta di dodici concerti che è considerata una sorta di manifesto della poetica musicale di Vivaldi, in cui si alternano e convivono estrosità verso il nuovo e il rispetto delle regole compositive. Pubblicati ad Amsterdam nel 1711, e scritti per uno o più violini, archi e basso continuo, presentano le innumerevoli possibilità delle varie combinazioni tra solisti e orchestra. Il successo della raccolta, come scrive Rinaldo Alessandrini, “fu enorme e decretò Vivaldi come il compositore veneziano più conosciuto fuori dai confini della Repubblica”. Il titolo della raccolta, forse dato dall’editore Estienne Roger o dallo stesso compositore, esprime il carattere estremamente composito della raccolta e l’ambientazione espressiva: “Troviamo infatti nella raccolta”, continua ancora il direttore, “il furore, l’energia poetica, unito a uno sforzo d’immaginazione come poche volte se ne sono visti nelle composizioni strumentali del 18° secolo”. Rinaldo Alessandrini, che nel 2003 insieme a Concerto Italiano ha ricevuto il premio Abbiati per l’attività svolta, nelle ultime stagioni è stato ospite di celebri orchestre quali la Detroit Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Washington Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Freiburger Barockorchester e tra il 2009 e il 2016 ha eseguito al Teatro alla Scala, insieme a Concerto italiano, la “trilogia” monteverdiana (Orfeo, L’incoronazione di Poppea, Il ritorno di Ulisse in patria) con la regia di Bob Wilson. Nei suoi quarant’anni di vita Concerto Italiano si è esibito nelle sale più prestigiose d’Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia, Giappone, Cina e Corea. La loro registrazione delle Quattro Stagioni di Vivaldi è stata decretata dalla critica inglese come la migliore attualmente sul mercato mentre la discografia di Concerto Italiano, composta da circa 120 cd, cd è stata premiata con cinque Gramophone Awards, due Grand Prix du Disque e tre Premi della Critica Discografica Tedesca. Biglietti da 3 a 36 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli allievi di Conservatorio.