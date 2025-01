L’ex Mof prende forma: "Oltre 500 posti auto, con 148 nuovi alberi"

Il nuovo ex Mof sta prendendo forma. Sono infatti stati ultimati i lavori alla prima delle quattro aree - la più interna - del progetto di riqualificazione del parcheggio, quella più vicina all’area Ex Camilli. Sono quindi disponibili i nuovi posti auto e bus turistici, con ingresso da via Darsena.

Grazie al nuovo parcheggio da cui si accede dall’arteria viaria che è stata riaperta in occasione della prima fase della maxi riqualificazione della zona, sarà possibile intervenire ora su un altro lotto del cantiere, quello dell’area dell’ex Mof (lato Corso Isonzo - via Darsena) senza incidere sull’attuale numero dei posti auto complessivi disponibili. Questa, infatti, era la preoccupazione.

Già lo spostamento temporaneo dell’accesso al parcheggio in corso Isonzo ha destato qualche malumore. Tuttavia, fanno sapere dal Comune, durante i lavori rimarrà aperta l’altra metà del parcheggio ex Mof, il cui ingresso è appunto collocato dopo l’ex mercato ortofrutticolo. La riqualificazione dell’area costituisce il tassello finale del vasto intervento di rigenerazione dell’area compresa tra le mura sud e la darsena fluviale, che ha portato alla valorizzazione di un contesto urbano prima degradato, che i cittadini stanno già ampiamente utilizzando, considerandolo meno periferico rispetto al passato.

L’intervento in corso ha l’obiettivo di rendere accessibile e sicuro uno dei principali parcheggi di Ferrara, rigenerando anche questo polo strategico della città. Un po’ di numeri. Stando a quanto riportato nel progetto, saranno complessivamente 568 gli stalli a disposizione.

500 saranno posti auto di cui quindici per disabili;

trenta saranno per la sosta dei motocicli;

dieci per gli autobus;

ventotto per la sosta dei camper.

Il finanziamento complessivo è di tre milioni e novecentomila euro. Il rendering parla chiaro: il nuovo ex Mof sarà un parcheggio che riuscirà – per lo meno negli intendimenti – a far convivere le esigenze della città e dei fruitori della zona con quelle ambientali. Ed è su quest’ultimo aspetto che si concentra, in particolare, il vicesindaco Alessandro Balboni.

"La volontà dell’amministrazione – scandisce il numero due della Giunta – è stata quella di agire in prima battuta nella parte più vasta del maxi cantiere, per dare garanzia di posti auto dove poter parcheggiare mentre il cantiere procede nei successivi lotti". L’intervento, riprende, "prevede la realizzazione di parcheggi alberati, una pavimentazione drenante e la creazione di un nuovo asse ciclo-pedonale. Il progetto – torna sul tema ‘green’ Balboni – ha un grande valore ecologico grazie alla sostituzione dell’asfalto con materiale drenante e la messa a dimora di 148 alberature.

La conclusione dell’intero intervento è prevista per fine giugno in modo da poter restituire ai ferraresi un nuovo parcheggio più fresco e più organizzato anche in vista dell’estate".

