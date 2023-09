L’inclusione in scena. Sul palco ‘Sei tu Alice’

Uno spettacolo denso di emozioni, in cui attori con disabilità e non dimostrano, lavorando fianco a fianco, che sul palcoscenico come nella vita non esistono differenze. Approda per la prima volta a Ferrara ‘Sei tu Alice?’, iniziativa promossa dalla compagnia Twinkly che sarà sul palcoscenico del teatro Comunale stasera alle 20.30. L’evento, organizzato dall’associazione Habilitas, è patrocinato dal Comune e vedrà in apertura le performance di DiversitAbility e della compagnia di danza paralimpica e inclusiva della New DanceClub Asd di Noceto (Parma). Questo a testimonianza di una serata che si prospetta di enorme valore sociale. ‘Sarà uno spettacolo – commenta l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – in cui i ragazzi coinvolti daranno sfogo alle loro passioni e si faranno conoscere al pubblico ferrarese mostrando il loro talento, provando che ogni persona ha attitudini speciali che meritano di essere ammirate. Sarà certamente una serata emozionante, nella quale chi presenzierà trarrà l’insegnamento che bisogna sempre andare oltre le apparenze in quanto non esistono differenze, e che ciascuno è capace di superare i propri limiti. Il teatro è in grado di veicolare molti messaggi, primo fra tutti quello dell’inclusività. Fare teatro, per questi ragazzi, significa mettersi in gioco, valorizzare la propria personalità, stringere amicizie".