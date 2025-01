L’incubo di una birra di troppo. Alcoltest ’bruciati’ nelle farmacie: "Così salviamo la nostra patente"

Alcoltest in alcuni casi esauriti, in crescita anche la richiesta di test anti-droga. E’ quanto emerge dalle farmacie ferraresi. Una crescita dettata dall’inasprimento delle nuove sanzioni del codice della strada, che ha posto un’attenzione maggiore, appunto, sulle violazioni per abuso di alcol e droghe.

In molte delle farmacie del centro, l’innalzamento delle richieste per i test salivari è stato rilevante. All’inizio di corso Isonzo nella nuova farmacia Lodi gli alcoltest sono finiti. "In effetti c’è stata una crescita di clienti – spiega Niccolò Ranzolin, titolare della nuova farmacia Lodi – che hanno acquistato questi test, molto attendibili per accertare se il tasso alcolemico è nei limiti o sopra i valori stabiliti. In occasione delle festività appena trascorse, soprattutto in prossimità del Capodanno, molte sono state le richieste per gli alcoltest, la fascia di età under 50, invece meno giovani, forse quest’ultimi sono cresciuti con molte campagne di sensibilizzazione sul tema. Li abbiamo venduti tutti e dovremo fare una nuova richiesta al magazzino".

Un altro aspetto è quello dei test anti-droga. "Stiamo predisponendo una campagna informativa come farmacia – prosegue Ranzolin – sull’utilizzo di alcuni specifici farmaci, dove è presente una minima percentuale di oppiacei. Ci sono persone che chiedono informazioni proprio su questo argomento". In alcune farmacie ci sono i cartelli affissi in vetrina, "qui alcoltest salivari" si legge. Sono monouso e forniscono un risultato qualitativo, ossia indicano se il campione in questione (saliva) contiene o meno alcol. L’esame individua l’etanolo ad una concentrazione dello 0.1‰ o di 10 mg/dL rispettivamente attraverso un cambiamento di colore della reazione o del tampone del test.

Nella farmacia ‘San Benedetto’ in corso Porta Po, la titolare Luciana Melloni è chiara. "Sono stati comprati quasi tutti – annuncia – in quest’ultimo periodo crescita per oltre il 50%, con persone che lo richiedevano anche nel corso delle ultime festività. E difficile reperirli nei magazzini, per averli abbiamo dovuto chiederli ad un fornitore della provincia di Napoli. Ci sono tanti giovani che ci chiedono l’alcoltest e anche adulti". Nella stessa farmacia anche i test anti-droga salivari: "Abbiamo avuto richieste anche per questi, segno di una crescita della sensibilizzazione verso il problema".

Una situazione differente alla farmacia comunale 8-stazione. Il titolare Mauro Pivanti precisa: "Non abbiamo avuto molte richieste di alcoltest, crediamo anche per la tipologia di clienti, per la maggior parte passanti che poi prendono il treno". Nel merito dei test anti droga salivari, invece, aggiunge: "Ne abbiamo venduti abbastanza a fasce di età differenti. Ci sono alcuni casi in cui sono i padri a richiederlo, principalmente per controllare i propri figli".

Nella farmacia ‘Giardino’ in via Darsena la titolare Adriana Di Blasi sottolinea: "Non ne abbiamo venduti molti, solo una richiesta e quando si è proceduto con l’ordine si sono riscontrate difficoltà a reperirli a magazzino".