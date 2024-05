L’Isola Disabitata di Haydn al Comunale

Il Frescobaldi porta in scena al Comunale L’Isola Disabitata di Joseph Haydn. Oggi, alle 20, appuntamento con la produzione teatrale operistica del Teatro Comunale di Ferrara in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi.

‘L’Isola disabitata’ di Joseph Haydn, azione teatrale in due parti su libretto di Metastasio, accoglie il tentativo di Haydn di avvicinarsi allo stile dell’opera seria ‘riformata’ di Gluck: dall’ampio ricorso al recitativo accompagnato agli spunti programmatici della splendida Ouverture; dalla compenetrazione tra aspetti musicali e drammaturgici all’imponente numero d’assieme che chiude l’opera, con quattro strumenti concertanti. Composta nel 1779 per la corte di Eszterházy, l’opera narra le vicende di Costanza e Silvia, abbandonate su un’isola deserta. Il marito di Costanza, Gernando, è stato rapito dai pirati durante un viaggio nelle Indie occidentali, e solo tre anni più tardi riesce a raggiungere la moglie, distrutta dal dolore, e la sorella minore di lei. Sbarca sull’isola insieme all’amico Enrico (Ernesto in alcune fonti), del quale si innamora la giovane Silvia. Nonostante le molteplici traversie e un’avvincente serie di equivoci, l’amore tra le due coppie trionfa, in un lieto fine suggellato da uno splendido quartetto. Lo spettacolo al Teatro Comunale è realizzato con la regia e scenografia di Giovanni Dispenza, l’Orchestra del Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara diretta dal maestro Marco Titotto. La recita di sabato sera vede come protagonisti gli studenti della classi di canto lirico del Frescobaldi: Margherita Scaramuzzino nel ruolo di Costanza, Wang Weihang nel ruolo di Enrico, Zhang Juntian interpreterà Gernando, mentre Silvia sarà interpretata da Natalia Piatkowska.