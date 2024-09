"L’istruzione è un bene prezioso. Noi benediciamo gli zaini scolastici"

La chiesa di San Martino a Codigoro, ieri mattina, era gremita dagli studenti delle scuole elementari, medie e anche alcuni delle superiori e da molti genitori per la tradizionale benedizione degli zainetti già quasi colmi di libri, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Una funzione religiosa celebrata da Don Marco Polmonari assieme a Don Raymond Ekanga e con il diacono permanente Riccardo Rizzioli che al termine della funzione religiosa hanno donato un piccolo portachiavi che include un crocefisso ed un santino riportante la grande croce che sovrasta l’altare. All’inizio della messa i quasi 120 studenti hanno depositato i propri zainetti ai piedi dell’altare colorandolo simbolicamente delle tante proposte riprodotte, per poi ritirarli al termine della funzione religiosa dove aver avuto in dono il piccolo crocefisso. Quasi un simpatico "assedio" quello che hanno subito i due sacerdoti ed il diacono dopo la solenne benedizione innalzando l’ostensorio con all’interno un pezzo di legno della santa croce di Geruselleme. Nell’omelia don Marco ha sottolineato come questa benedizione vuole "mettere in risalto l’importanza dell’istruzione, vista come un bene prezioso da coltivare e proteggere, fondamentale per la crescita personale e professionale di ciascuno. L’invito è rivolto non solo agli alunni, ma anche ai genitori, insegnanti e a tutto il personale scolastico, affinché possano affrontare l’anno con speranza, responsabilità, gioia e coraggio". La benedizione degli zaini non è considerato dalla chiesa un momento scaramantico, quasi un portafortuna, ma è un segno che ricorda agli alunni, ai genitori e agli insegnanti che lo studio, la scuola, l’istruzione rappresentano un bene da tutelare. La scuola è una grande opportunità, che per molti è scontata ma in molte zone del mondo, è un privilegio.

cla.casta.