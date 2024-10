L’Officina delle Voci. Per dirigere un coro

Alla Chiesa di Santo Stefano si terrà, oggi alle 21, il concerto conclusivo della quarta edizione del laboratorio di ’Officina delle Voci e dei Direttori’ del Conservatorio di Ferrara. I partecipanti al percorso formativo, svoltosi da gennaio ad ottobre, sono stati 25, tra studenti e partecipanti esterni. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un laboratorio per lo studio e per l’esecuzione in concerto di un repertorio corale di epoche e stili differenti, oltre che dalla volontà di fornire una preziosa occasione formativa per chi vuole approfondire brani polifonici a cappella e assistere al dietro le quinte della direzione. Alla direzione del gruppo di Officina delle Voci si alterneranno sette direttori: Federico Cavalieri, Elena Maria Giovanna Pinna, Matteo Scovazzo e Lorenzo Venturoli (del percorso di Officina delle Voci), Teresa Auletta ed Edoardo Rossetti (della classe di Direzione di Coro e Composizione corale) e infine Daniele Sconosciuto, ospite d’eccezione e direttore, neo laureato in Direzione di Coro e Composizione Corale lo scorso giugno al Frescobaldi.

Il titolo del concerto di chiusura è ’Voci d’Europa: dalle Cántigas de Santa Maria ai giorni nostri’, che proporrà un repertorio corale con musiche di Alfonso X El Sabio, R. Brisotto, D. de Sévérac, H. L. Hassler, N. Kedrov, P. de La Rue, G. Messore, L. Molfino, K. Nystedt, G. O. Pitoni, R. Real, G. Rossini, C. Saint-Saëns e U. Sisask. Il progetto è seguito dal prof. Michele Napolitano, titolare di cattedra al conservatorio. Napolitano svolge attività come direttore di coro, didatta e compositore. Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio G.B.Martini di Bologna, si è laureato con lode al Dams-Musica dell’Università di Bologna. Nel 2006 Napolitano ha studiato Direzione e Composizione al Conservatorio di Musica di Cracovia. Il progetto, curato dall’associazione Mozart 2014, nasce da un’idea di Claudio Abbado. L’ingresso è gratuito.