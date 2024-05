Luna park, sapori e ’ingegno’. Torna la Sagra della fragola

LAGOSANTO

Prenderà il via domani a Lagosanto, la 29esima edizione della Sagra della Fragola. L’evento all’insegna dell’enogastronomia, della musica e dell’intrattenimento è organizzato dalla Pro Loco di Lagosanto in collaborazione con Auser, le associazioni facenti parte della Consulta del Volontariato e il patrocinio e sostegno del Comune. A presentare il programma (che si terrà nei giorni 10, 11, 12 e 14, 16, 17, 18, 19 maggio), la presidente di Pro loco Doriana Doria, affiancata dal vice sindaco Giacomo Esposito e dall’assessore Patrizia Orlandini. Non mancherà lo stand gastronomico allestito presso i locali del Circolo Auser, che sarà aperto tutte le sere di festa e nelle domeniche anche a pranzo (per prenotazioni 346-9552453), il lunapark e il mercatino dell’ingegno nei pomeriggi di sabato e domenica. La manifestazione si aprirà domani alle 18.30 con l’inaugurazione in sala consiliare; in serata si terrà la prima ‘Cena delle classi’ allo stand gastronomico. Sabato alle 10, sempre allo stand’, vi sarà il convegno a tema agroalimentare ‘Fragolandia’ tenuto dalle aziende Salvi Vivai e C.I.V., mentre alle 18.30 nell’area intrattenimento presso il Circolo Auser vi sarà l’esibizione di Pole Dance a cura dell’Asd Ritmica Athena. Area intrattenimento che, domenica alle 18.30, ospiterà l’aperitivo in musica con i ‘Playwrong’. E ancora, il 14 maggio alle 19.30 si terrà l’esperienza gastronomica a tema con "Reditriglie Sea Food" di Porto Garibaldi in Sagra (prenotazioni al 346-9552453) e il 16 alla stessa ora la "Cena delle Erbe" ideata dalla dottoressa Elisa Muncinelli. Questo e molto altro ancora nel programma, consultabile sulla pagina Facebook della Pro Loco di Lagosanto.