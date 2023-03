Malore al lavoro, muore negoziante

La comunità comacchiese è in lutto per l’improvvisa scomparsa della commerciante Maria Desfa Cavalieri (foto), morta a causa di un malore che l’ha colpita mentre si trovava in salumeria. Aveva 82 anni. ‘Desfuccia’, come era conosciuta a Comacchio, gestiva una storica salumeria in piazza XX Settembre, proprio accanto alla Concattedrale di San Cassiano. In tanti, anche attraverso i social network, stanno lasciando un messaggio di cordoglio e vicinanza ai famigliari per la grave perdita. Maria Desfa era molto conosciuta in città, per l’attività che da anni gestiva con impegno e passione. Ha sempre accolto con gentilezza e cortesia i clienti che si recavano alla sua bottega, dalla quale provenivano i profumi di salumi e altri prodotti, e aveva mantenuto quel sapore di tradizione. In tanti hanno varcato quella soglia, trovando al di là del bancone ‘Desfuccia’ ad accoglierli con il sorriso e la disponibilità. Quella della sua scomparsa, è stata una notizia che è stata colta con grande dolore da parte della comunità. Sono già state fissate le esequie, che saranno celebrate venerdi mattina: il corteo partirà alle 9.40 dall’ex ospedale ‘San Camillo’ per raggiungere la Concattedrale.