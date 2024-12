Maltempo, piccola esondazione negli argini tra Ospitale e Traghetto

Cresce il timore nell’Argentano dopo l’ondata di maltempo. È piovuto molto, soprattutto in pianura, e questo ha creato qualche difficoltà in generale su tutta la rete dei canali. "Il Primaro, che muore a Traghetto, ha accolto molte acque e c’è stata una piccola esondazione che ha interessato un cortile di una casa tra Ospitale e Traghetto. Il demanio sta scaricando il Primaro in Po, che al momento sta ricevendo, così come il mare", spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. L’Idice è in soglia due, e la piena è in (lento) esaurimento. "Dalla chiavica Accursi – continua il primo cittadino – trafila l’acqua che supera la soglia della Coronella danneggiata nell’evento di ottobre, dalla chiavica Cardinala invece trafila dalla massicciata poca acqua che va tendenzialmente a scaricarsi nella Savenella di fronte; mentre non abbiamo niente da segnalare rispetto all’intervento di ricostruzione della falla di ottobre". Qualche disagio anche nel Portuense. "Dopo un periodo secco, il meteo ci ha "regalato" un altro evento molto rilevante, con pioggia ben oltre quella preventivata, siamo già a oltre 50 millimetri dalla notte di domenica e altri 30 sono previsti tra lunedì e martedì – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi –. L’allerta gialla è stata prolungata. Sono accumuli molto notevoli, al momento si segnalano per fortuna solo situazioni di allagamenti locali, con tracimazioni di fossi secondari e allagamenti limitati su strade secondarie. La rete di bonifica avrà il suo da fare e andrà tenuta d’occhio, anche se per fortuna non pioveva da qualche tempo. L’illuminazione pubblica in una parte di Runco è fuori uso. Acqua è stata segnalata nel sottopasso ferroviario di via per Consandolo, ma senza comprometterne la percorribilità".

Franco Vanini