Maltrattamenti e furti, in due finiscono nella rete dei carabinieri

Controlli nel fine settimana dei carabinieri, il bilancio. Sono state arrestate due persone, uno era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia e l’altro invece per il reato di furto. Nel corso del fine settimana che è appena trascorso i Carabinieri delle Stazioni di Poggio Renatico e di Terre del Reno hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di carcerazione che erano stati emessi nei confronti di un 36enne e di un cinquantenne. Il primo è stato ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio. Ed il secondo invece di reati contro la persona.

L’uomo di 36 anni, che dovrà espiare tre anni e cinque mesi di reclusione, è stato ritenuto responsabile di una serie di furti che erano stati commessi nel bolognese alcuni anni fa, nel corso del 2018. L’uomo era stato ammesso a scontare la detenzione domiciliare ma, a seguito di un nuovo cumulo di pene, l’Ufficio Esecuzione Penale del Tribunale di Bologna che ha accertato il superamento della soglia per l’ammissione alla detenzione domiciliare, ha disposto che l’uomo terminasse l’espiazione della pena in una cella del carcere. Pertanto, una volta che è stato individuato dai carabinieri di Poggio Renatico, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara.

I militari della Stazione di Terre del Reno hanno dato invece esecuzione ad analogo provvedimento che era stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ferrara a carico di un cinquantenne che, negli anni passati, tra Comacchio e Ferrara, si era reso responsabile di una serie di maltrattamenti nei confronti della ex compagna e per questo era stato condannato a scontare tre anni di reclusione. Anche quest’ultimo è stato condotto, dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Terre del Reno, nella casa circondariale di Ferrara. Un passo avanti nel segno della sicurezza della nostra provincia.