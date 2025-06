’Malupa 5.0’, un mare di libertà. Ecco la barca a vela senza barriere

Il profumo del mare e della libertà, la chiglia che accarezza le onde. "La vela a Goro è viva", le parole del sindaco Marika Bugnoli. E’ stata una festa, una doppia festa alla regia la Lega navale sezione di Ferrara. Applausi per il varo del progetto ’Insieme Vela’ e della nuova imbarcazione inclusiva ’Malupa 5.0’. Lo scenario il Porto turistico ’La Marina di Goro’, in via Darsena 15. I sorrisi nei volti di Lorenzo, Daniele, Alberto e Matilde, i primi a provare Malupa 5.0, con familiari ed amici. Al loro fianco gli istruttori federali della sezione di Ferrara (Tommaso Benini, Elisavetta Souchilina ed Emanuele Fava).

Insieme Vela è un progetto, fra i primi in Italia, per consentire l’accesso al mare ai disabili fisici – anche con carrozzine – sulle derive a vela. Lo scopo è permettere a tutti di vivere l’esperienza in mare da protagonisti e non solo da passeggeri. Malupa 5.0 è una deriva non ribaltabile, costruita con materiale eco-sostenibile e spiaggiabile. È una barca che abbatte le barriere architettoniche e sociali. "Vedere la felicità nei loro occhi dopo l’uscita nella Sacca è stata un’emozione indescrivibile. Daniele dopo essere sceso con la carrozzina sullo scivolo ha abbracciato tutti quelli che gli stavano vicino", la cronaca di quei momenti che rimarranno impressi nel diario della vita. Con il sindaco c’erano l’assessore alla Cultura Daniela Mangolini e il Comandante della Capitaneria di Porto Benedetto Strignano. Schierate le associazioni Aps più Felici, Comitato Ferrarese Area Disabilità, Associazione Volontari Il Castello, Goro Passione Mare (che ha dato un contributo economico al progetto), figure importanti per la disabilità emiliana come Fausto Bertoncelli. Il varo dell’imbarcazione, un applauso nella soddisfazione del costruttore Luca Bracci, del Cantiere Nautico Adriatico. Doppia festa, si diceva. Il 2 giugno la Lega Navale sezione di Ferrara ha aperto di nuovo il Circolo. Era il Vela Day, giornata promozionale della Fiv. Obiettivo, far conoscere gratis il mondo della vela. All’evento 35 persone. Il divertimento e la velocità non sono mancati. In entrambe le giornate è stato offerto un rinfresco, in campo Forno Palladino di San Pietro in Casale. "Lega navale sezione di Ferrara – prende la parola Marco Ricci direttore del marina di Goro che ospita la lega navale di Ferrara, nella lega ricopre il ruolo di tesoriere – non vuole essere solo una scuola di vela, ma vuole diventare un centro di aggregazione territoriale. L’ambizioso obiettivo è di dar vita ad un polo nautico di riferimento per la disabilità e consentire a molti altri Lorenzo, Daniele, Alberto e Matilde di vivere in mare un’esperienza unica. In questo viaggio la Lega non è sola, al suo fianco la Presidenza Nazionale, le autorità locali, i volontari e tutti gli amici che hanno a cuore questa stupenda iniziativa".