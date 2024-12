Martedì l’assemblea: "Ora una soluzione"

Un’assemblea per discutere delle problematiche del paese. L’appuntamento è fissato per martedì alle 20.30 nella saletta dell’ex scuola materna di Ravalle. A comunicarlo è Franco Ferioli, un residente della frazione. "A preoccuparci è che la riduzione degli orari di apertura dello sportello delle Poste di Ravalle sia il preludio di una prossima decisione di chiusura definitiva – spiega –. Per noi la chiusura dell’ufficio postale significherebbe sia la mancanza di impiegate gentilissime e apprezzatissime, che la rinuncia forzata di un importante servizio pubblico di utilità sociale di cui beneficiano anche gli abitanti delle altre frazioni del nostro circondario". L’assemblea è aperta a tutti. "Nasce dal desiderio spontaneo – prosegue Ferioli – di confrontarci liberamente su questo e altri temi per migliorare la nostra qualità di vita. Con l’aiuto di tutti possiamo trovare soluzioni opportune".