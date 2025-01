Michele Girotto presenta ’Un attimo di pace’

Questo pomeriggio alle 17, alla biblioteca Bassani (Via Grosoli 42, Barco), lo scrittore Michele Ghirotto presenterà il suo nuovo libro ’Un attimo di pace’. L’appuntamento, il primo del nuovo ciclo ’Dialoghi d’autore’, è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. A dialogare con l’autore: Athos Tromboni. ’Un attimo di pace’ è una raccolta di poesie in cui l’autore ha saputo coniugare la precisione scientifica con la sensibilità poetica. Le sue raccolte di poesie hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, a testimonianza di un talento capace di esplorare le profondità dell’animo umano. Il volume si promette di offrire al lettore una pausa contemplativa, un momento di riflessione in un mondo sempre più frenetico.

Michele Ghirotto è dottore in psicologia ed in ingegneria informatica e autore di raccolte di poesie. Ha partecipato a vari concorsi, ottenendo premi e riconoscimenti. Ha ideato e realizzato alcune rassegne poetiche e musicali, l’ultima ’Poesie sull’Aia’ è arrivata all’ottava edizione (2023), nella cornice della casa di famiglia in Polesine. La rassegna - i cui appuntamenti si terranno tutti alle 17 - proseguirà per tutto il mese di gennaio. A seguire l’incontro con Ghirotto, infatti, il 16 gennaio lo scrittore Marco Serra presenterà il nuovo libro ’Il giovane Giovanni’ (Tarantola editore), in dialogo con Gianluca Serioli. Il 23 Michela Soglia presenterà ’Blu Berlino’ e, infine, il 30 gennaio Emanuela Calura presenterà il suo volume ’La banda del Pontino’ (Aletti editore). Con lei dialogherà Nicoletta Zucchini, del Gruppo scrittori ferraresi.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara è consultabile alla pagina web: http://archibiblio.comune.fe.it