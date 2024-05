Mister Pedriali ci ha preso gusto. E ora tenta il colpo con l’Under 17

Massimo Pedriali (foto) ormai ci ha preso gusto. In questo periodo dell’anno, quando prima squadra e Primavera hanno finito i rispettivi impegni e cominciano a pensare alle vacanze, lui e le sue squadre si prendono la scena. Il palcoscenico non è quello prestigioso del campionato nazionale Under 18 di serie A e B che negli ultimi due anni gli ha regalato due scudetti clamorosi, ma per il tecnico ferrarese vincere fa sempre lo stesso effetto. Ed è determinato a provarci pure con la Spal Under 17, impegnata nelle fasi finali del campionato nazionale di serie C.

Domenica scorsa la sua squadra avrebbe meritato la vittoria, ma è stata fermata sullo 0-0 in casa dal Renate, al quale nel match di ritorno basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. Ma mister Pedriali non avverte la pressione di dover vincere a tutti i costi: gare da dentro o fuori ne ha affrontate tante negli ultimi anni, e quasi sempre è riuscito a spuntarla. La Spal Under 17 sta preparando l’incontro con la massima serenità e concentrazione, con la consapevolezza che il pronostico è dalla parte dei brianzoli ma domenica i biancazzurri e il proprio allenatore meditano di sferrare il colpaccio lanciando un segnale alle concorrenti per la corsa al titolo.

s.m.