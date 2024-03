Modifiche di orari ai Centri di raccolta

Il Gruppo Hera comunica che a Ferrara, oggi e domani, gli orari dei Centri di raccolta di via Diana e via Ferraresi potrebbero subire delle variazioni per permettere lo svolgimento di un’assemblea sindacale. In particolare, i due Cdr potrebbero rimanere chiusi dalle 11.30 alle 13.30. In entrambe le date rimarrà invece regolarmente aperto il Centro di raccolta di via Caretti, dalle 8.30 alle 18. In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app ’Il Rifiutologo’, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Nel Rifiutologo sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale e tramite l’app è possibile inoltre evitare le code ai centri di raccolta prenotando il proprio accesso, ogni mercoledì dalle 7.30 alle 9.30, scegliendo data e ora tra quelle disponibili. Info al numero 800.999.500.