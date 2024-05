Montalcini, gli studenti ricordano l’eroe. Bruno Bolognesi

ARGENTA

Il "Rita Levi Montalcini" ha ricordato la figura dell’eroe Bruno Bolognesi. L’iniziativa si è svolta nell’Istituto di Argenta, che ha ospitato una delegazione della sezione Anfi di Ferrara, composta da Marisa Bolognesi Roberto Villa e Peppino Nardone, guidata dal presidente della sezione dell’Assofinanzieri Giovanni Pasqualini. Presente anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, e da una rappresentanza, tutta al femminile, della Guardia di Finanza per l’occasione predisposta dal comando provinciale della di Ferrara, composta dal maresciallo Chiara Gallo e Marika Basile. I relatori hanno raccontato agli studenti la storia dell’eroe argentano Bruno Bolognesi, morto in un attentato terroristico perpetrato nel rifugio di Passo Vizze, in provincia di Bolzano il 23 maggio 1966 e di cui ricorre il 58 anniversario della morte. Le alunne hanno ascoltato le memorie di Bolognesi, la sua storia personale e lavorativa, hanno compreso che svolgere il proprio dovere a volte può avere gravi conseguenze così come è successo a Bolognesi. Nella lezione di cittadinanza e costituzione e di educazione civica le studentesse hanno parlato di legalità, di lotta al terrorismo, di uguaglianza, di ricordo e di pensiero e hanno compreso come nella vita bisogna perseguire i propri ideali e i propri sogni. Il ricordo di Bolognesi continuerà il 23 maggio dove, nella Giornata della legalità, alcune classi del Levi Montalcini deporranno una corona sulla tomba del Bolognesi e leggeranno una poesia scritta da loro sulla figura dell’eroe.

f.v.