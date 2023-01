Musei, 23mila visitatori per le feste "Superati i numeri pre-pandemia"

Sono stati circa 23mila i visitatori nei musei civici di Ferrara durante le festività appena concluse. Dal 23 dicembre all’8 gennaio, il Castello Estense, con il museo della Cattedrale, palazzo Schifanoia, il Padiglione di arte contemporanea, la casa di Ludovico Ariosto e palazzo Bonacossi hanno segnato, per la precisione, 22.696 accessi. Numero, questo, che supera - in valore assoluto - quelli registrati negli analoghi periodi (17 giorni) dei due anni pre pandemia: 22.267 tra 2019 e 2020 e 16.147 tra 2018 e 2019. Periodi, questi ultimi, in cui palazzo Schifanoia era chiuso, ma era aperta palazzina Marfisa d’Este, ora non accessibile al pubblico perché interessata da lavori. "Sono numeri che ci confortano e che segnano l’apprezzamento per il patrimonio ferrarese e per la ricca offerta culturale che la città sa esprimere. Numeri - precisa il sindaco Alan Fabbri - che presto potranno sommarsi a quelli di palazzo dei Diamanti, che riaprirà il 18 febbraio con la grande mostra dedicata al Rinascimento a Ferrara: un evento attesissimo e sul quale sono concentrati i riflettori nazionali, e oltre. Stiamo progettando tante novità e diverse iniziative per l’occasione. Ringrazio il sottosegretario e presidente della Fondazione Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, l’assessore Marco Gulinelli e tutti i lavoratori che - senza sosta e con un lavoro straordinario - hanno consentito l’apertura pressoché ininterrotta, per tutte le festività, degli spazi espositivi", dice il sindaco. I musei sono infatti stati aperti anche a Santo Stefano, il primo dell’anno (dal pomeriggio) e all’Epifania e il Castello non ha osservato le consuete chiusure del martedì sia il 27 dicembre, sia il 3 gennaio.

Nel dettaglio, tra l’antivigilia di Natale 2022 e l’intero fine settimana dell’Epifania 2023 hanno fatto visita alla Fortezza estense 13.960 persone, 4.775 a palazzo Schifanoia, 1.582 al museo della Cattedrale, 1.166 al Padiglione di Arte Contemporanea, che ha ospitato fino a ieri la mostra antologica sull’artista Piero Guccione e che da questo mese sarà interessata dagli interventi per la realizzazione del nuovo Spazio Antonioni, dedicato alla memoria e alla valorizzazione dell’opera e del genio del grande regista ferrarese premio Oscar. L’avvio del cantiere - terminato il disallestimento della mostra appena conclusa - è previsto per la fine di gennaio.