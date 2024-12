Nasce a Cento un protocollo operativo per prevenire la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, nasce un patto per dire no. E’ stato sottoscritto il protocollo operativo distrettuale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. Ieri, nella sala del consiglio comunale di Cento, la firma del documento nato dal percorso avviato ad aprile e concluso ad ottobre dal Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest, in collaborazione con i Comuni di Terre del Reno, Poggi, Vigarano e Bondeno. Protagonisti il Centro Donna Giustizia di Ferrara, sindacati, i servizi sociali, il Comitato unico di Garanzia del Comune di Cento, il Centro uomini autori di violenza di Ferrara, i Servizi Scolastici ed Educativi, gli Enti del Terzo Settore, il Forum Terzo Settore Provinciale, l’Usl, le istituzioni scolastiche, la Polizia Locale, il Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara e Udi Ferrara.

Il protocollo nasce con l’obiettivo di mettere in rete i servizi esistenti e operativi di sostegno e accompagnamento alle donne vittime di violenza. "Mettere in rete i servizi significa garantire alle donne vittime di violenza un supporto integrato e multidisciplinare – dice l’assessore alle politiche sociali Dalila Delogu –. Questo protocollo ci permette di costruire un sistema territoriale capace di rispondere con efficienza e umanità alle situazioni di difficoltà". Tra gli obiettivi, consentire alle diverse figure professionali che operano nei servizi pubblici di fornire risposte adeguate e condivise alle donne che hanno subito violenza, facilitando l’accesso e l’accoglienza ai servizi forniti dai soggetti che intervengono a tutela e o in aiuto delle donne vittime di violenza. Il protocollo, inoltre, vuole promuovere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema e favorire la conoscenza reciproca delle modalità di intervento tra i partner della rete. "La fiema è un passo fondamentale per il nostro territorio nella lotta contro la violenza di genere – afferma il sindaco di Cento Edoardo Accorsi –. Solo attraverso il dialogo tra istituzioni, associazioni e servizi possiamo garantire una risposta efficace e tempestiva, mettendo al centro la tutela delle vittime". Il progetto in commissione era stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Silvia BIdoli. "Questo protocollo – le sue parole – è un esempio virtuoso di come il lavoro di rete possa trasformarsi in uno strumento per combattere la violenza sulle donne. È nostro dovere promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza".

L’Ausl. "Il protocollo ha visto l’impegno su più tavoli di molti professionisti dell’azienda sanitaria, che quotidianamente hanno a che fare con problematiche legate alla violenza di genere", sottolinea Caterina Palmonari, direttrice del Distretto Ovest Ausl Ferrara. Alla firma con Accorsi, Bidoli, Delogu, il sindaco di Poggio Daniele Garuti, l’assessora di Terre del Reno Elisabetta Zavatti, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cento Maggiore Roberto Petroli, la direttrice del Distretto Ovest dell’Ausl Caterina Palmonari, il presidente del Centro di Ascolto uomini maltrattanti di Ferrara Michele Poli, la portavoce del Forum provinciale del Terzo Settore di Ferrara Chiara Bertolasi, la presidente dell’Unione Donne Italiane Stefania Guglielmi, la presidente del Centro Donne Giustizia di Ferrara Paola Castagnotto.

l. g.