Nasce l’osservatorio astronomico di Filo in aperta campagna

Un osservatorio astronomico a Filo (nella foto una struttura simile). Aprirà venerdì, alle 21.30. E’ stato ricavato in via Terranova al numero 58, in aperta campagna, lo scenario ideale per un osservatorio senza inquinamento visivo per osservare le stelle. E’ un’iniziativa che si deve a Marco Tosi e a sua moglie Gloria Calonici, che hanno deciso di adibire parte del loro casolare di campagna a questa attività, trasformando una passione in realtà. L’ingresso è a offerta libera, in attesa che nelle prossime settimane sia costituita un’associazione. "E’ uno spettacolo rivolto a tutti – racconta Gloria Calonici – dagli adulti ai curiosi di ogni età. Un viaggio guidato nello spazio, tra pianeti, nebulose e galassie. Un’opportunità per capire un universo sconosciuto per molti". Per prenotare visite ecco il numero 346-3125142.