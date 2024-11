Natale con i pattini, ritorna la pista del ghiaccio

E’ cominciato il conto alla rovescia ad Argenta per l’apertura al pubblico della pista su ghiaccio, l’appuntamento clou delle iniziative natalizie. L’appuntamento è per il 6 dicembre, resterà aperta fino al 6 gennaio nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi. Confermati gli orari e il costo del noleggio dei pattini, vale a dire mattino 10-12; pomeriggio 14-19 e sera 20-23; i biglietti comprensivi del noleggio pattini: intero 6 euro; under 12 e 5 euro; scuole 3 ore in occasione delle ore di motoria; abbonamento 25 euro per 5 ingressi. Anche quest’anno un ricco programma di eventi, il 6 dicembre non ci sarà solo l’apertura della pista sul ghiaccio, ma ci sarà anche la fiaccolata di San Nicola e del vischio, promossa dall’Associazione culturale celtica Trigallia e da Soelia Spa. L’ormai tradizionale sfilata nel centro cittadino si concluderà sulla pista di pattinaggio. Ritrovo e partenza da Via Trieste, sotto i portici a partire dalle ore 16.30. Il 14 dicembre i folletti di Babbo Natale vi aspettano nella casetta con i pandorini Leo e il Miele del Casetto.