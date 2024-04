Next Gen, ci sarà la corsa under 23

Cento sarà tra le città protagoniste anche del Giro Next Gen 2024 organizzato da Rcs, l’evento dedicato ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale che è stato presentato ieri, nel corso della settimana dedicata aI Made in Italy. Il Giro Next Gen, organizzato dall’edizione 2023 da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), è in calendario dal 9 al 16 giugno, partendo da Aosta e concludendosi a Forlimpopoli. Cento si incastona in una delle tre tappe con arrivo in salita, decisive dunque per la classifica finale. Si tratta della frazione numero 7 del 15 giugno, che vedrà la carovana rosa vivere la tappa da Montegrotto Terme a Zocca, una pedalata da 170 km che nel cuore del chilometraggio vedrà dunque toccare anche Cento che per la seconda volta in un mese si potrà vestire di rosa. Dopo il 17 maggio con l’arrivo del Giro d’Italia professionisti, infatti, con il Giro Next Gen si potrà assaporare la corsa rosa per la categoria dilettanti, la più importante rassegna mondiale per ciclisti under-23 che dunque sfreccerà nel centese come un bacio veloce a una città dal 2024 decisamente rosa. La tappa vedrà dunque la partenza dalla zona delle terme euganee, nei territori di Montegrotto e Abano Terme, attraverserà i colli euganei per poi diventare pianeggiante attraversando il Polesine e poi in Emilia in zona ferrarese toccando Cento, rifiatando fino a giungere nell’Appennino modenese dove si affronta il terzo e ultimo arrivo in salita a Zocca. I dettagli saranno svelati più avanti per questo evento presentato ieri alla sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma.