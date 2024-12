’Non cancellarmi’, dono ai bambini. Così la pace si scopre tra le pagine

Nei giorni scorsi l’associazione culturale Umanità ha donato 160 copie di ’Non cancellarmi’, un libro che parla di pace, ai bambini della scuola primaria Cosmè Tura di Ferrara.

Nell’occasione era presente Alfred Gomis, socio fondatore dell’associazione, già portiere della Spal. ’Non cancellarmi’, scritto da Angelo Ruta, è un bellissimo libro, valutato anche come il miglior silent book 2024-2025, che l’associazione culturale Umanità, in collaborazione con Carthusia Edizioni, ha deciso di dedicare alle bambine e ai bambini di tutto il mondo, con l’obiettivo di regalare loro un messaggio di pace, quale unico strumento per superare il vuoto lasciato dalla guerra e ricostruire un futuro di sogni e immaginazione.

’Non cancellarmi’ è il libro che non può mancare nella libreria di ogni bambino: per questo, l’associazione culturale Umanità crede che sia importantissimo che le sue immagini entrino nelle scuole. A Ferrara, il progetto dell’associazione culturale Umanità ha ricevuto il patrocinio del Comune e sta facendo ingresso in numerose scuole, come anche nel resto d’Italia, come ad esempio a Milano, dove Umanità ha fatto una donazione di circa 500 copie alle scuole, o come a Roma, dove il libro è stato presentato alla Camera dei Deputati.

In occasione delle festività natalizie, l’associazione Umanità ha anche organizzato l’apertura della propria sede che si trova in Vicolo Cornuda, l’iniziativa cominciata il 15 dicembre proseguirà fino al 6 gennaio giorno della Befana, dov’è stata allestita una mostra fotografica. Lì è possibile acquistare copie del libro da donare ai propri cari, ovvero ai bambini di una scuola della città. Se i bambini sono il nostro futuro, è a loro che dobbiamo parlare ed è con loro che va costruita una cultura di pace. Ecco, allora, “Non cancellarmi”.